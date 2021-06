Anne-Caroline Gewinner a rejoint le Groupe Alexander Hughes début 2018 en tant que Chargée de Recherche de Dirigeants et Experts.



Diplômée d'Excelia Group (Ecole Supérieure de Commerce de La Rochelle), d'abord Gestionnaire de Ressources Humaines chez Orange, elle s'est ensuite spécialisée dans le conseil en recrutement de Dirigeants.



Anne-Caroline accompagne le Président Fondateur du Groupe Alexander Hughes dans la réalisation de missions de recherche de Dirigeants.



Anne-Caroline intervient dans tous les secteurs d'activité, sur des postes de Dirigeants et de Hauts Potentiels, en particulier féminins ; elle réalise des missions aussi bien en France qu'à l'étranger.



Elle parle français et anglais.