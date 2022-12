Anne-Christine GUIBOUT

En libéral depuis 1994, je suis spécialisée dans le secteur du BTP où j'interviens en conseil et en formation. Je trouve les métiers du BTP méconnus, avec une mauvaise image auprès du public , un potentiel humain remarquable, un mélange des cultures étonnant.

J'interviens auprès de mes clients pour concevoir et animer des stages dans le domaine du management, de la communication orale et écrite (professionnelle). Je suis très mobilisée par la prévention et le bien-être au travail.



J'ai travaillé pour des cabinets spécialisés en Formation et en Organisation de 1986 à 1994 et pour la Coopération Française en Haïti de 1977 à 1986.

J'ai fait des études de psychologie (Bac + 5) à l'U.L.B.(Université libre de Bruxelles), des formations complémentaires:

- "L'approche centrée sur le client"chez Carl Rogers, à l'Université de San Diego,

- L' Analyse Transactionnelle, en Haïti

- L'Hypnose éricsonnienne avec Jean Gaudin et Jacques Quelet.



Mes compétences :

Conseil

Développement des ressources humaines

Formation

Management

Prévention

Ressources humaines

Santé

Santé au travail

Sécurité

Sécurité et Santé au Travail