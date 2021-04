Anne-Claire BOUR

Après un parcours alliant psychologie et Management des ressources humaines, je possède aujourd'hui plusieurs années d'expériences professionnelles dans différents domaines (recrutement, gestion administrative RH, accompagnement socio-professionnel..)



Mais aujourd'hui, ma carrière prend un nouveau virage, celui de la naturopathie!



Formée au sein de l'Institut Euro Nature de Lyon, je vous accompagne désormais, dans une démarche naturopathique, sur le chemin de la santé.



Accompagnement autour de la parentalité (Conception, grossesse, post-partum), Douleurs articulaires, Maux du quotidien (stress, fatigue, trouble de la digestion, du sommeil, de la peau, ...), prévention,..!



Mes outils : l'écoute active et empathique, l'aromatologie, la phytologie, l'alimentation, la résilience émotionnelle, les massages bien-être, la réflexologie... Un panel d'outils naturels pour que vous retrouviez votre propre équilibre de vie et de santé.



Je vous reçois au sein de mon cabinet le Mardi et le Jeudi sur Crest, dans la Drôme.



Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter mon site internet : https://www.anneclairebour-naturopathe.fr



Au plaisir de vous rencontrer !