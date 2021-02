Anne DE MARSAC

Femme de challenge et d'expérience, j'accompagne les TPE/PME, françaises ou internationales, spécialistes des marchés PGC (Produits Grande Consommation alimentaires - Vins & Spiritueux, ...ou non-alimentaires) à développer leur Part de Marché en France grâce à mon expertise en management déquipes, négociation commerciale et marketing opérationnel, développement de projets.



Mes compétences :

Développement commercial

Management d' équipes

Développement et mise en place de projets



Vente

Elaboration Stratégie commerciale

Directeur Commercial

Négociation Grands Comptes

Management de projets

Grande distribution



Marketing

Elaboration Stratégie Marketing

Développement produits

Trade marketing



Secteurs :

B2B2C

Biens de grande consommation

Agro-alimentaire

FMCG

Vins & Spiritueux

Grande Distribution/ Off Trade

CHR / On Trade

Retail



Oenologie

Leadership

Orientée résultats

Pugnace

Organisation du travail

Satisfaction Clients

Communication interpersonnelle

KPI's

Adaptabilité