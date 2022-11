Anne DESCHODT

Je dispose des compétences suivantes en matière de



gestion de la paie :



- Paramétrer un logiciel de paie en fonction de l’évolution des taux de cotisation

- Recueillir et calculer les éléments de rémunération

- Etablir les bulletins de salaire

- Veiller au bon déroulement des opérations de paie

- Etablir les déclarations sociales et veiller à leur paiement, dans les délais imposés

- Assurer un contact avec les organismes sociaux et les institutions de contrôle;



et en matière d'administration du personnel :



- Conduire des entretiens individuels

- Etablir des contrats de travail

- Assurer les démarches liées à l’embauche (DUE, VM…)

- Connaître la législation sociale, la faire appliquer et veiller sur son évolution

- Gérer et contrôler les formalités liées au personnel

- Mettre en place des tableaux de bord sociaux

- Participer à la rédaction du Plan de Formation

- Analyser des documents, les synthétiser, rédiger des courriers et des rapports

- Travailler avec des équipes pluridisciplinaires

- Répondre aux questions des salariés en matière de paie



J'aime le travail en équipe, j'ai une forte capacité d'adaptation, je suis fiable et disponible.