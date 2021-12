Anne DURAND

Forte de mes 15 ans d'expérience dans le milieu bancaire, je dispose dune solide expertise en matière de relation clients, tout en maîtrisant les canaux de distribution et de communication, en particulier celui du digital. Ayant par

ailleurs exercé en tant que chef de projet, je suis à même de coordonner et animer différents experts tout en respectant les contraintes auxquelles tout projet doit faire face. Je dispose également dune solide expérience managériale permettant d'accompagner les équipes dans leur quotidien et de les soutenir dans l'atteinte des objectifs fixés.

Ma capacité d'adaptation, mon appétence pour le travail en équipe, mon

sens de l'analyse et de la gestion des priorités, mon aisance dans la

communication orale et écrite sont mes principales qualités personnelles que je partage dans mon environnement professionnel.