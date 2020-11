Laetitia MOISSARD (PERRET)

Points forts : Engagement, Esprit déquipe, Technicité, Dynamisme, Pugnacité, Rigueur, Organisation, Professionnalisme, qualités commerciales et relationnelles



Forte de mes différentes expériences professionnelles au sein d'une grande banque, jai la volonté aujourdhui d'évoluer au sein de la Banque Privée.



Ma longue expérience en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine ma permis dacquérir une forte technicité patrimoniale et de démontrer mes qualités commerciales et relationnelles. Mes résultats commerciaux mont permis de me hisser dans les premières places de ma Délégation Régionale de Lyon (dans le top 10 plusieurs années de suite).

Depuis, je maitrise de nouvelles compétences notamment en management et en gestion de centre de profit. Ma capacité à fédérer une équipe, mon engagement, mon professionnalisme et ma pugnacité ont mené mon agence aux premières places de notre Délégation Régionale.



Jenrichis encore aujourdhui mes compétences et démontre à nouveau mon adaptabilité en tant que Superviseur des Risques de la Direction Commerciale de Lyon.



Ce parcours ma permis dacquérir une forte technicité avec une vision élargie de lexpertise bancaire et de renforcer ainsi mon assise relationnelle et commerciale auprès dune clientèle haut de gamme.





Mes compétences :

Ingénierie patrimoniale

Réalisation détudes patrimoniales

Optimisation de la situation juridique, fiscale, financière de clients et prospects patrimoniaux.

Animation de conférences patrimoniales

Animation et formation des collaborateurs sur les techniques et produits bancaires destinés à une clientèle patrimoniale.



Management

Gestion du centre de profit et management d'une équipe de 6 personnes

Capacité à fédérer une équipe



Maitrise du risque

Suivi des risques de contreparties et supervision des comités risques