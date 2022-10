Anne-Elisabeth JAFFRE

On dit de moi que je ne lâche rien ! ; Deux BEP en poche, un bac professionnel comptabilité, puis un BTS assistante de gestion PME PMI, c’est bien, mais j’en voulais plus !! Me voilà à présent dans la cour des grands… Avec envie et pugnacité je mène de front un cursus Master RH.



Dynamique, curieuse et rigoureuse, mes études et différents stages m’ont permis de confirmer mon intérêt dans ce domaine. De plus, j’aime découvrir de nouvelles choses et les relations sociales.



Étudier c’est bien mais travailler c’est encore mieux. Alors pourquoi ne pas faire les deux ! Bonne nouvelle je démarre un stage alterné au sein du service RH de la société ARECO à Grasse.



Mes missions seront l’élaboration du projet sur l’égalité professionnelle, l’innovation participative mais aussi l’administratif.



Je suis à votre disposition pour échanger : jaffreanne.elisabeth@gmail.com



A très bientôt.





Mes compétences :

Ciel Compta

CIEL Gestion commerciale

Ciel Paye

Cegid

GANTT Project

Quadratus

Prezi

gestion du temps