ANNE EPERLE est chanteuse et auteure de chansons à textes.



ANNE EPERLE commence dès 1999 à interpréter les titres du répertoire traditionnel français ayant partagés sa vie depuis ses jeunes années.



C'est ALBAN BOUQUETTE, directeur musical du "STUDIO D AZY" qui la coache pendant 4 ans (2000-2004).

Elle y acquiert alors une 50taine de titres du répertoire traditionnel français et des techniques vocales et scéniques.



ANNE EPERLE débute des tremplins divers, scènes ouvertes, cafés-concerts, castings, espérant décrocher 1 rôle dans une comédie musicale, marquée par l'oeuvre laissée par "STARMANIA".



2005, justement, lui offre une opportunité, car elle est contactée par un ancien directeur artistique de "Notre Dame de Paris" qui lui propose de travailler sur un rôle dans un spectacle inédit dont il sera le producteur....mais 1 an 1/2 après une longue préparation du show, le succès n'est pas au rendez-vous et Anne retrouve sa solitude professionnelle.



ANNE EPERLE se découvre auteure et réalise son 1er album solo, dont elle est également mélodiste. Elle confie alors à un compositeur lillois, PIERRE GIBAUT, les orchestrations et les arrangements.



D UN AUTRE TEMPS, (écrit en 2006 - autoproduit par Anne en 2007) est un album qui parle d'amour, de la peur de la haine, de la misère du monde, du romantisme et du merveilleux, de l'au-delà.....8 titres vers un voyage musical D UN AUTRE TEMPS.



Forte de quelques expériences artistiques, elle décide, soutenue par son compositeur, d'entrer dans le monde de la musique professionnelle et commence alors des démarches auprès de différents labels, mais.... Pierre décède de façon tragique et tout est remis en question.



ANNE EPERLE en 2009 rencontre IBACH AIME producteur à FR3 ( les grands du rire, chabada.....) qui la reçoit et écoute son travail mais lui avoue que la crise du disque étant là, il ne l'aidera pas pour l'instant. Elle présente cependant 2 des chansons issues de son 1er album solo "SUR MON COEUR et UN MONDE A L ENVERS" à l'eurovision française pour être sélectionnée à Oslow, en 2010......mais elle ne signe aucun contrat.



ANNE EPERLE, sans l'impact du temps, sur sa motivation, se consacre à l'écriture de nouveaux textes et ses mélodies sont orchestrées pour la plupart par HUBERT LETOMBE, ingénieur du son sur son 1er album solo, qui devient l'arrangeur et le co-compositeur de son second album. (2010-2011)



FIGURINE SOLITAIRE est un album sensible à la langue française, quelque peu romantique. Il évoque les maux d'une femme tour à tour fragile et forte, mêlant ainsi des sonorités teintées de joie et de tristesse. Le regard d'une femme qui espère en un monde meilleur. Sortie sur DEEZER depuis le 22 Novembre 2012.



Cet album n'existe qu'en version digitale. Certains titres seront réenregistrés dans une optique de qualité sonore optimale.



Anne EPERLE , a rejoint en 2010, l'Association Musicale "ONDOMANIAC", site de Promotion et de Diffusion des artistes indépendants.



Un livre regroupe tous les textes des albums de chansons françaises. Un numéro IBAN lui a été attribué en 2016.

CHANTER, ECRIRE (Volume1).

Anne EPERLE continue à écrire et souhaite proposer ses oeuvres à des artistes confirmés de la chanson française.

Elle espère trouver un rôle dans une comédie musicale, son rêve.



2 projets d'albums sont en suspens, RUELLES D ARTISTES, album dédié aux arts du cirque en partenariat avec plusieurs auteurs compositeurs et VIEILLE FRANCE un album de 10 chansons françaises dont 8 écrites par Anne.



