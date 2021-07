Anne-Laure MANSION

Formée en tant que chargée de post production chez le prestataire Medialab Technology, je suis responsable de la finalisation de films publicitaires. (PP1 et PP2). En parallèle, j'ai choisi de suivre des projets institutionnels et documentaires. Actuellement en poste dans l'agence de publicité Mc Cann Erickson, je développe une autre facette du métier. Je participe de ce fait à la mise en place d'un suivi de post-production de films, dans un service qui n'en avait pas. C'est une forme de création aussi! Et maintenant qu'est ce qu'on fait?



Mes compétences :

Animation d'équipe

Optimisme

Organisation