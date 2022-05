Stéphanie BARROIS

MON CREDO :

Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans l’ère du « global digital system », nous devons penser le digital comme la matière noire in progress et polymorphe de la communication. C'est un moteur et il est nécessaire de l'envisager dans sa totalité et de le voir comme une énergie détonnante, une source infinie de création et de performance.



MA MISSION :

Imaginer des stratégies qui font sens et booster la créativité ainsi que l'innovation



MES POINTS FORTS :

Stratégie de marque & Stratégie Produit

Management d'équipe (interne & prestataires)

Plan de com, campagne et dispositif respectueux des objectifs

Présentation Client

Relation Client

Stratégie de contenu

Posture et animation des réseaux sociaux

Innovations & Tendances



MES DOMAINES D'INTERVENTIONS :

Le digital sous toutes ses formes : de l'objet connecté au site web, en passant par les app' mobiles, l'évent, les réseaux sociaux, etc

Branding, identité et plateforme de marque

Event, street marketing

Stratégie de contenu



POUR VOIR QUELQUES PROJETS :

www.stephaniebarrois.fr



Mes compétences :

Conception-rédaction

Créativité

Création

Branding

Stratégie digitale

Management

Communication

Ecriture

Internet