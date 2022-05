Stephanie BARROIS

Bonjour, je suis arrivée sur la belle région Nouvelle Aquitaine mi-janvier 2017. Forte de mes 13 années dans le secteur de l'emploi en agence d'Intérim, je souhaite aujourd'hui me concentrer sur un poste dans le secteur R.H..



Depuis 2003 en agence d'emplois, j'allie à la fois des fonctions de commerciale, de recruteur, de manager et de gestionnaire.

J'avais au quotidien contact avec des artisans, R.R.H., D.R.H., dirigeants...dans les T.P.E., P.M.E. et grandes entreprises mais aussi avec nos candidats et intérimaires. J'accompagnais nos intérimaires tout au long de leur carrière, notamment sur le thème de la montée en compétences (bilans, formations...)



Mes compétences :

Recrutement

Négociation commerciale

Formation

Développement commercial

Conseil en recrutement

Commerce B2B

Management

Management opérationnel

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Commerciale, managériale, administrative, Recrutem