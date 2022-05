Stéphanie BARROIS

Accompagner les personnes fragilisées dans leur quotidien, leur offrir un cadre de vie agréable et des prestations de qualités sont les objectifs de notre association.

Au-delà des qualités relationnelles et humaines, notre personnel se doit d'être formé afin d'assurer sécurité et confort aux résidents.

Ma mission consiste à structurer la formation par la mise en oeuvre de process, de tableau de bord et à garantir la bonne réalisation du PAUF.



Mes compétences :

Formation

Gestion des carrières

GPEC

Recrutement

Ressources humaines