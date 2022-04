Francis POMÉ

SPECIALISATION WEB, STRATEGIES B2B ET B2C MULTICANAL

MARKETING RELATIONNEL, FIDÉLISATION, CRM

secteurs E-COMMERCE, MODE, BEAUTE, BANQUE, DISTRIBUTION, TRANSPORTS, IMMOBILIER, IT



en résumé, mon parcours professionnel :



> Depuis septembre 2014 - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - Chef de Projet Digital



> 2009-avril 2014 - SHAYA! Brand Impulse - Directeur de Clientèle

Pilotage des recommandations et campagnes pour

ORANGE, EBAY, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, AMERICAN EXPRESS, INTERMARCHÉ, CORA, ÉDITIONS LÉGISLATIVES DALLOZ, NEXITY, CLUB DES CRÉATEURS DE BEAUTÉ, FRANCE LOISIRS, REED EXPOSITIONS



> 2007-2008 - WUNDERMAN (Y&R) Boulogne - Directeur de Clientèle Web

. Responsable du Compte MICROSOFT France pour la partie campagnes



> 1997-2007 - 10 ans passés en tant que Responsable de Clientèle Sénior chez RAPP COLLINS PARIS (DDB)

Pilotage de campagnes On line & Off line pour de Grands Comptes :

. AIR FRANCE KLM (3 ans), LE PRINTEMPS (2 ans), LEASEPLAN (2 ans),

. PLAYSTATION, PRINCESSE TAM TAM, CARREFOUR bébé - animation de programmes relationnels

. PROCESS BLUE Parfumeries - communication globale

. LA POSTE COUPE DU MONDE FRANCE 98 - dispositif du partenariat

+ Détachement au Service Marketing du PRINTEMPS (en 2002)



> 1994-1997 - LA COMPAGNIE DESIGN - Chargé de Développement

Identité de marque et design packaging



Mes compétences :

Beauté

Communication

Conseil

Design

E marketing

Fidélisation

Internet

Luxe

Marketing

Marketing relationnel

Mode

Off line

PROGRAMME

Publicité

Relationnel

Stratégie

Transport

Transport Aérien