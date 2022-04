Julie HALBRUN

Depuis que je suis entrée dans la vie active, j'évolue dans le milieu culturel. Et plus exactement dans ses coulisses...

Tout le travail qui ne se voit pas et qui est pourtant indispensable, c'est là que je me sens bien.



Après avoir été programmatrice cinéma dans différentes structures, j'ai pris une autre route, celle du théâtre, tout en conservant une de mes obsessions : le rédactionnel, dans tous ses états.



J'accompagne donc plusieurs compagnies de théâtre au niveau de leur communication et de leur diffusion afin de créer les outils de leur développement.



En bref, j'aime écrire, montrer des films et faire connaître des spectacles!



Mes compétences :

Rédaction

Cinéma

Spectacle vivant

Accompagnement de projets

Communication écrite