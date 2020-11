Anne-Laure PALMER

Dotée dun bon sens relationnel et du détail, je sais m'adapter facilement à un nouvel environnement, je suis autonome, réactive et créative. Mes expériences professionnelles m'ont apporté les compétences nécessaires au suivi d'un projet de communication externe, corporate, 360°, chez l'annonceur ou en agence.





Mes domaines d'expertise :

MARKETING /// COMMUNICATION /// 360°

> > > Approche théorique et pratique de toute la chaîne graphique.

> > > Prise de brief, conception et organisation en équipe, plan de communication, analyse et étude de cibles et de marché, veille concurrentielle, planche tendance, Brainstorming, création et réalisation de supports de communication on et offline

> > > Présentation et argumentation des choix créatifs, suivi de fabrication, respect des délais et des contraintes de productions.

> > > Maîtrise du process produit de sa création à sa fabrication.

> > > Maîtrise des CMS (wordpress, prestashop, hybris), connaissances approfondies en langages HTML / CSS / PHP

> > > Retouche photos, stylisme, mapping...



LANGUES

> > > Anglais

> > > Espagnol



Mes atouts : créative, force de proposition, curieuse et engagée.



Mes compétences :

Process Communication Management

Adobe Creative Suite

Process produit

Interface client / fournisseur

Emailing

Brainstorming

XHTML

Design graphique

UX

Cms

Web design

Stylisme

Analyse des besoins

Chaîne graphique

Ecoute

Veille concurrentielle

Veille

Benchmark

Coordination

Css