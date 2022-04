Anne-Laure SAROTTE

Je suis diplômée d'un double Grade Master de l'Institut Supérieur de Commerce (ISC) de Paris et de l'Ecole Européenne d'Intelligence Economique (EEIE) de Versailles.



J'ai un an et demi d'expérience en gestion de projet en communication et un an d'expérience en tant que chargée d'études.



Je parle un anglais courant (TOEIC 865 points) et un espagnol courant (Stage au Costa Rica).



Je suis actuellement Assistante Formation au sein du cabinet Performance Consultants France, entreprise dédiée à la formation et à l'accompagnement.



Mes compétences :

Anglais courant TOEIC Score 865/990

Espagnol courant

Benchmark

Organisation d'évènements

Veille documentaire

Pack Office

Gestion de projet

Community management

Communication