Jérôme LACOSTE

Passionné par le Digital et le Marketing, j'ai fondé TechMyBiz (également organisme de formation référencé DataDock), la première agence de simplification digitale au service de la transformation numérique des organisations.

Nous ne sommes pas une agence digitale traditionnelle, une start-up ou un nième outil numérique, mais un collectif (+100) d'experts certifiés et complémentaires, capables de répondre à tous les besoins de nos clients (+300 depuis 2015) en matière de digital.



J'ai effectué plusieurs expériences professionnelles depuis 2013 (création et gestion de blogs, d'entreprises et de projets liés au digital) qui m'ont apporté une vision cross-média du Marketing et de la Communication : SEO, SMO, SEA, Affiliation, Display, BtoB, BtoC, Presse et Événementiel, ...



J'effectue aussi des formations dans plusieurs écoles supérieures (NEOMA, ESP, ESD, ERAGE, IFP, EM Normandie, ...) et en entreprise sur des thématiques liées au digital telles que les outils du Web, le CMS WordPress, le SEM, le Personal Branding, lUX, l'Omnicanal, ...



Références :

- Site Web de mon entreprise, TechMyBiz : www.tech-my.biz

- Diplômes : MBA spécialisé Marketing et Commerce sur Internet - mention très bien (Institut Léonard de Vinci, Paris La Défense), Master Marketing Management et Innovation - mention bien (ESC Tours)

- Certifications : RNCP niveau 1 Responsable E-Business & E-Marketing (mention très bien), Google Ateliers Numériques, Google Ventes de solutions de digitales, Google Analytics Individual, Google Adwords, Google Shopping, Google My Business Basics, YouTube Creative Essentials, Twitter Flight School.



Si nos prestations vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter par e-mail (jerome@tech-my.biz) ou par téléphone (06.99.19.74.12)



Mes compétences :

Marketing

Communication

Community management

Management

Statistiques

Photoshop

SEO

Webmarketing

Bureautique

Modélisation 3d

HTML5 CSS3

Stratégie digitale

Webmaster

Wordpress

Personal branding

Web design