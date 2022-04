Community Manager Freelance Paris.

Diplômée d'un Master en marketing et avec une expérience de plus de 3 ans en entreprise dans le secteur du marketing et de la communication.

> Rédactrice web et CM pour le blogArray

> Community Manager chez La Fiancée du Panda

> Création de contenu



Mes compétences :

Hôtellerie

Community manager

Communication

Marketing

Management

Blogging

community management

Adobe Photoshop