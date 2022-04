Anne-Laure TOURNIAIRE

Je viens de terminer un Master 2 Analyse et Conception de l'Intervention sociale à Lyon II (octobre 2012-novembre 2014).



Je suis actuellement éducatrice spécialisée en Foyer de Jeunes travailleurs depuis 2010. Auparavant, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des publics très divers (PJJ, ASE, urgence, handicap, polyhandicap, samu social, tous âges confondus).



Formation universitaire de 2001 à 2006 (Master LEA, Économie-Gestion) : maitrise de l'outil informatique (dactylographie professionnelle), de l'anglais et l'espagnol, des supports de communication et des réseaux.



Sportive (gymnastique, volley, lutte), sociable, motarde et dynamique... :-)