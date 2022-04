Anne-Laure VIAUD

Bonjour, actuellement à la recherche d'un emploi, je souhaiterais mettre en application mes compétences communicationnelles et organisationnelles acquises au cours de mes différentes expériences professionnelles en France et à l'étranger et pendant mes deux années de Master « Langues, Communication Interculturelle et Stratégie d’Entreprise ».

Ces compétences me permettent de préparer et suivre avec rigueur un projet (événementiel et institutionnel) en respectant les délais, assurer les contacts en interne comme en externe (presse, partenaires, etc.), organiser la gestion des dossiers en définissant avec soin la priorité des tâches, anticiper les besoins, vérifier et mettre à jour les informations.

Par ailleurs, j'ai acquis une solide expérience en communication grâce aux différents projets réalisés dans le cadre de mon Master et de mon année de travail au sein du Bureau des Congrès d’Angers : réalisation de supports de communication divers (aide à la rédaction du bilan annuel, rapports d’activité, newsletters, etc.), organisation de deux événements sportifs de plus de 800 participants, gestion de projet et réalisation d’un Business Plan.

Grâce à mes nombreux voyages et expériences de vie à l'étranger je suis capable de m'adapter rapidement à tout type de situation et m'intègre facilement à une équipe de travail déjà constituée.



Mes compétences :

