Anne Laurie RODRIGUES

Experte de l’Expérience « Client », je conçois et j’exécute des stratégies Marketing multicanales, créatrices de valeur et de sens pour les entreprises, leurs clients et usagers.

Attentive aux nouveaux usages et aux besoins clients/consommateurs, centrée sur l’utilisation pertinente des données et les résultats des campagnes, je m’appuie sur ma capacité à transformer une vision stratégique en plans d’actions et expériences positives.

Avec 15 ans d’expérience professionnelle - dont 5 en Consulting - au service de grands groupes, de PME et de start-ups, je privilégie un mode de travail agile et collaboratif.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil

Stratégie Marketing

Stratégie de communication 360

Analyse stratégique

Digitalisation d'activité

Customer success management

Stratégie Data

UX/UI design

Expérience Client

Leadership