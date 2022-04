Christophe BOUVIER

Après mon diplôme d'ingénieur chimiste, je me suis laissé tenter par le défi de l'expatriation aux Pays-Bas durant mon doctorat. J'y ai acquis une expérience en catalyse et j'ai eu la possibilité de travailler dans un groupe de recherche très fortement international.

De retour en France, j'ai participé à l'optimisation de procédés pour la production de biocarburants au sein du CNRS de Poitiers.



Je cherche désormais de nouveaux challenges en recherche clinique. Après avoir suivi une formation opérationnelle chez For Drug Consulting à Malakoff, puis effectué un stage au CRLC val d'Aurelle à Montpeliier je travaille actuellement en tant qu'attaché de recherche clinique à l'Institut Paoli-Calmettes à Marseille.



Mes compétences :

Rédaction

Traduction

BPC

Cancérologie