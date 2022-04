Anne LE MANCHEC

Titulaire d'une Maîtrise de psychologie, ouverte dans mes échanges avec autrui, je suis particulièrement attentive à la qualité de mes contacts avec les clients et les partenaires, à la l'analyse de leurs besoins et au suivi du service rendu. Autonome, rigoureuse et organisée, je suis en mesure de rédiger des rapports à visée interne ou externe, de compiler et synthétiser des informations afin de faciliter leur lecture et leur utilisation. J'ai, au cours de ces dix dernières années été amenée à impulser et formaliser des projets nouveaux, gérer et superviser des actions, coordonner des moyens humains et financiers et former du personnel. J'apprécie la négociation commerciale, ai le goût du challenge, de la gestion d'équipe et du management. Sérieuse et motivée je m'investis pleinement dans ce que j'entreprends.



Mes compétences :

Compétences commerciales

Dynamisme

Rédaction

Ecoute

Aptitudes relationnelles

Analyse des besoins

Implication