Anne LE TARGAT

A partir de 2012

AMERICAN EXPRESS MEETINGS & EVENTS - LA DEFENSE

Coordinateur opérationel BMS France





AUDITOIRE - PARIS 9EME

Chef de projets

Organisation de symposiums et de congrès en France et à l'étranger pour des laboratoires pharmaceutiques ainsi que des conventions pour d'autres clients.



2003-2006

LE PUBLIC SYSTEME VOYAGES - Levallois

Chef de projets

Organisation de symposiums et de congrès en France et à l?étranger pour des laboratoires pharmaceutiques.



2002-2003

SAGARMATHA - Levallois

Chef de projets

Organisation d'une tournée nationale, de conférences, de week ends RP, : proposition de projets, mise en ?uvre, budgetgestion prestataires et facturation.



2001 ? 2002

DANIEL CHARPENTIER EVENEMENTS - Paris

Chef de projets junior événement



2000

STRATEUS (agence communication corporate) - Paris

Assistante de production



1998 - 1999

IMPRIMERIE ELECTROCOPIE - Choisy Le Roi

Chargée de clientèle « Grands Comptes »



1997-1998

FRANCE ROLLER TOUR 98 - Paris

Assistante de communication



Mes compétences :

Chef de Projets

Environnement

Humanitaire

Logistique

Organisation

Organisation d'évènements

Organisation logistique

Tourisme

Tourisme D'affaire

Voyages