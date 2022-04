Julie LEGROS

D'octobre 2011 à aujourd'hui : chef de projet puis Account Manager dans une agence pour le compte d'un laboratoire pharmaceutique dédié.

De novembre 2007 à octobre 2011 : chargée de projet événementiel dans l'agence ATP France (the advanced travel partner), anciennement MTV - Agence de communication et de voyages d’affaires, spécialisée dans l’organisation d’événements pour les laboratoires pharmaceutiques.

septembre 2007 à novembre 2007 assistante de communication au sein de l'école d'ingénieur informatique epita

préparation et participation aux différents événements

depuis 2005 à septembre 2007 fleuriste à rapid'flore

conseil, vente, fabrication

avril 2007 à juin 2007 stage de fin d'année du DUT SRC au sein du CNRS à l'IPN

conception graphique de la nouvelle plaquette institutionnelle du laboratoire



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Presse

Relation presse

Tourisme

Tourisme D'affaire

Laboratoire pharmaceutique

StarCite

DMOS

Evenium

Event planning

Management

Business Travel

Sourcing

Hôtel