Anne LE VIGOUREUX

Bonjour !



Je cherche par le biais de Viadeo à mettre en place de nouveaux contacts professionnels et à retrouver d'anciens collègues et partenaires de formation.



J'ai travaillé 15 ans dans des environnements internationaux. Ma formation initiale littéraire a été complétée par un Mastère 2 en Commerce International. Je parle anglais, espagnol et italien



Mes expériences m'ont permis d'occuper des postes axés vers de activités commerciales et de marketing/communication dans des entreprises de toutes tailles.



Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas ! A bientôt !



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Budget Administration

Organisation de salons

Création graphique

Fiches techniques

Fiches produits

Site internet CMS

Brochures revues

Présentation powerpoint

Excel

Outlook

Responsable Marketing

Industrie

Commerce international

Adobe Photoshop

Communication

Adobe InDesign CS5

E-mailing