Florence JOUBREL

- Fonctionnelles:

Elaboration des stratégies interne et externe de communication. Organisation évènementielle. Connaissance et maitrise de l’univers artistique. Définition budgétaire. Analyse du marché, définition de la stratégie de marque, veille concurrentielle. Planification de l’ensemble des projets en fonction de la politique identitaire et budgétaire de la société.

- Opérationnelles :

Pilotage de mission (logistique complète), Prospection, Recherche de prestataires et de fournisseurs, Rédaction des supports Online, rédaction d’articles, newsletters, communiqués et dossiers de presse. Gestion de bases de données.



Mes compétences :

Relations Presse

Attachée de presse

Art

Journalisme

Culture

Conseil

Communication