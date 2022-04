Anne LECORBEILLER

Mes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir une triple compétence sur les domaines du pilotage de grands programmes, du conseil en systèmes d’information et du contrôle de gestion. Ces compétences me permettent de disposer de réels atouts pour accompagner les grands programmes :

o dans toutes ses dimensions : stratégiques, commerciales, financières, humaines, juridiques, organisationnelles, techniques, etc.

o dans toute sa complexité : multiplicité des parties prenantes, spécificités des phases/calendriers de transformation, intérêts souvent divergents, conduite du changement

De plus, mon expérience me confère un acquis terrain, concret me permettant d’appréhender les problématiques spécifiques aux projets de transformation.





Mes compétences :

ERP

MOE

Directeur de projet

Direction de projet

AMOA

Conseil

Finance

Management

Gouvernance

SAP

Business transformation

Pilotage