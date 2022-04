Anne LEFAIVRE LIAGRE

Consultante et formatrice, j’ai 15 ans d’expérience dans le développement des ressources humaines. J’ai exercé en entreprise puis en cabinet dans les domaines de la formation, la santé au travail, la gestion des compétences et des carrières.



Je m’investis dans des projets visant le développement des compétences et la valorisation de l’humain au sein des organisations. J’interviens tant auprès d’entreprises que de particuliers.



Mes domaines de compétences :

- Conception et animation de formations

- Ingénierie et management de projet RH

- Prévention des risques psychosociaux

- Développement des compétences managériales

- Accompagnement des mobilités et transitions professionnelles, GPEC



Mes compétences :

Santé au travail

Psychologie du travail

Bilan de compétences

GPEC

Prévention des risques psychosociaux

Formation

Gestion de carrières

Recrutement

Santé a