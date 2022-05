Philippe FRANCOUAL

Plus de 10 ans en hôtellerie-restauration sur des postes opérationnels et administratifs puis un changement de carrière en 2011 dans le secteur associatif à destination de personnes en situation de handicap sur des postes de chargé de maintien dans l'emploi, reconversion professionnelle et accompagnement des entreprises dans leur réponse à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.



J'ai aussi suivi une formation d'assistant éducateur Montessori en février 2017.



Aujourd'hui, expatrié aux Pays-Bas en famille et heureux père au foyer (et toujours en recherche de poste!).



Mes compétences :

Santé au travail

Maintien dans l'emploi

Inaptitude au travail

Bilan de compétences