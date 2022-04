Anne LEFEBVRE

Une expérience de quatre années dans le domaine commercial m’a permis de développer ma polyvalence. En effet, ma hiérarchie se trouvant souvent à l’étranger, j’assurais le bon développement de l’activité au sein des locaux.

Je suivais les commandes et gérais les stocks sur plus de 1500 références.

Dotée d’un bon relationnel, je traitais les demandes des clients et j’ai pu mettre à profit créativité et réactivité pour animer et administrer efficacement une équipe de cinq personnes.

Le fait d’être autonome m’a aidée à développer par moi-même les mécanismes les plus adaptés aux tâches confiées.

Ma capacité de travail et ma persévérance m’ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.

Mon sérieux et ma rigueur devant ses responsabilités ont aidé ma hiérarchie à se reposer sur moi.



Mes compétences :

Autonomie

Créativité

Polyvalence

Réactivité

Rigueur