Anne LEFEBVRE

Ingénieur en bio-industries issue de l'Ecole de Biologie Industrielle de Cergy (95), je suis expérimentée dans les secteurs de l'Industrie Pharmaceutique, Agroalimentaire, Cosmétique et Environnement, et spécialisée en Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement et Recherche & Développement.



Dans l'objectif d'acquérir une expertise certaine dans le domaine de l'HSE/SSE, je suis actuellement Ingénieur HSE/SSE en contrat de professionnalisation chez Sanofi. Il s'agit d'une alternance d'un an dans le cadre du Mastère Spécialisé "Management de la Sécurité et des Risques Industriels", proposé par le Centre des Etudes Supérieures Industrielles (CESI) à Nanterre, promotion 2014-2015.



L'ensemble de mes expériences professionnelles et les connaissances acquises au cours de mon cursus et de cette alternance me permettent d'acquérir de solides compétences techniques et organisationnelles, que je saurai mettre à profit au sein de mon futur emploi en tant qu'Ingénieur HSE/SSE.



Mes compétences :

MS Project

Statistic Analysis "R"

Pack Office

Microsoft Access