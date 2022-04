Anne LEHNER

Spécialisée dans les conduites alimentaires,le diabète de type 2 et l’insuffisance rénale chronique, je suis également conférencière dans les établissements scolaires et professionnels.Notamment les écoles de la Santé ( puéricultrices, aides-soignantes, auxiliaires de vie ).

Auparavant j'ai exercé en Centre de Lutte contre le Cancer.J'ai donné quelques conférences sur l'alimentation des patients adultes traités pour cancer. Des articles ont été publiés dans Techniques Hospitalières, la Revue de l'Infirmière,Information Diététique (FREBY-LEHNER). Ces articles datent un peu aujourd'hui,mais ont permis de faire connaître un peu plus notre fonction et d'échanger .

Je suis la formation continue du GROS (groupe de réflexion obésité surpoids) depuis 2005

Je suis membre d'une association culturelle principalement littéraire ,qui a pour objectif de faire rayonner la femme dans le Monde, de participer au développement durable global. Il s'agit "d'Intemporelles, un temps pour elles" dont la devise est "Comprendre aujourd'hui pour construire demain".

J'adhère à un club d'expression orale : Toastmasters International.

Je parle Allemand et Anglais, un peu d'espagnol.

Je m'intéresse aux civilisations, plus particulièrement d'Afrique Noire de l'Ouest.

J'aime la musique, rencontrer des amis, rire, boire et manger,découvrir.



Mes compétences :

Diététique

Nutrition

Prévention