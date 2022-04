Anne LELIEPAULT

Mon profil est construit par des expériences universitaires, professionnelles et culturelles (Séjours au Brésil, en Espagne et en Chine). Mais aussi des connaissances politiques, économiques, sociales et culturelles de l'Amérique latine et de la Chine.



Je possède des compétences en gestion de projet, en management, et en évaluation des politiques publiques.



Spécialisations : Management Franco-Chinois, gestion de projets internationaux



Mes compétences :

Relation internationale

Littérature

Management international