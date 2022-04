Anne LENOBLE

De formation scientifique, j'enseigne les mathématiques et sciences physiques en lycée professionnel



J'ai des compétences techniques variées que ce soit pour réaliser des mesures de précision, des simulations ou du traitement de données. J'ai de l'expérience pour faire une synthèse et rédiger des notes. J'ai appris à mener un groupe, prendre la parole tout en restant à l'écoute.



Je sais m'adapter, j'ai travaillé dans des pays différents culturellement. Sportive de nature, j’aime relever les défis pour atteindre les objectifs que je me suis fixés.



Mes compétences :

Programmation

Instrumentation scientifique

Traitement du signal

Physique

Traitement d'images

Océanographie Physique

Modélisation