Anne LEROUGE

Excellent back-office je souhaite aujourd'hui proposer mes compétences en matière de :

- organisation de déplacements, salons, Présentation PowerPoint, accueil,

- gestion de planning,

- de création d'outils et supports administratifs et commerciaux.



Forte d'une expérience pluridisciplinaire (développement commercial, Marketing Produits, Sourcing), mes compétences en matière d'écoute et d'analyse me permettent de m'adapter à tous types de structures et équipes. Mon expérience du terrain m'a permit de prendre conscience des besoins du marchés, expérience enrichissante qui a confirmé mon souhait aujourd'hui de recouvrer des fonctions plus sédentaires en qualité d'Assistante de Direction ; fonction que j'ai toujours exercée auprès des Directions et dans laquelle je me reconnais pleinement.

CONJUGUONS NOS TALENTS.



Mes compétences :

Organisation du travail

Gestion de projet

Anglais des affaires

Back-office

Microsoft Office

Administration des Ventes

Coordination

Sourcing Produits