François SALOMEZ

15 d'expérience dans le marketing et le commerce.

Expérience en agence et chez l'annonceur, en BtoB et en BtoC autour de thématiques "client, marketing, commerce".

Depuis 2008 chez SALTI, je suis aujourd'hui Responsable du Marketing et de l'Animation Commerciale.

SALTI est une enseigne spécialisée dans la location de matériel pour les professionnels. A ce jour, mon rôle est multiple :

Organisation et management du service marketing et communication (j'ai en charge l'intégralité du marketing (communication interne et externe, media et hors media ; travail sur le politique de prix ; études sur les lancement et la valorisation des nouveaux produits), mais aussi Animation Commerciale du réseau national (32 agences, organisation commerciale, synergie inter agences, outils de CRM, ...) et Gestion Commerciale de 8 agences situées dans le grand nord.

De juillet 2013 à mars 2014, j'ai assuré le poste de Chef de Secteur commercial Lille Métropole, en charge des agences commerciales de Marcq en Baroeul et Lomme.

Responsable Marketing Opérationnel chez Hygena Cuisines pendant 4 années, j'ai également une expérience de 4 ans en tant que chargé d'études dans un cabinet d'études marketing, filiale de Topo Marketing Group (société Présence).



Je suis intervenu également plus de 10 ans en Université (cours de marketing quantitatif, vente, ...).



Mes compétences :

Vente

Community management

Marketing

Communication

Promotion

Base de données

Relationnel

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Management

Marketing direct