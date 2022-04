Anne LES ATELIERS D'ÉCRITURE D'ANNE KAIL

LES ATELIERS D'ECRITURE D'ANNE KAIL

anne.kail@free.fr

http://anne.kail.free.fr/



Depuis une trentaine d'années, je me suis spécialisée dans le domaine de la biographie. Puis, j'ai créé ma structure en 1999 sous le nom «Les Ateliers d'écriture d'Anne Kail ». Depuis cette date, je propose mes ateliers à divers organismes, et à une clientèle particulière individuellement ou en groupe (à périodicité hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle ou d'été).

Ayant conçu mes ateliers comme une école du récit – l’art de raconter dans ses diverses pratiques, ma proposition est suffisamment large pour s’appliquer à plusieurs genres littéraires comme l’autobiographie, la fiction ou l’expression poétique. Ces genres sont mes spécialités.



En complément à ma formation juridique d'origine et à mon expérience d'écriture biographique, j'ai suivi un certain nombre de formations artistiques et humanistes (écriture, psychosynthèse et l'art d'animer des groupes).



Mes compétences :

Atelier d'écriture

Coach

Communication

Communication écrite

DIF

Ecriture

Formation

Formatrice

Microsoft Expression