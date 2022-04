Anne Letanoux Conseil est une société de conseil en gestion de patrimoine fondée en 2010.

Vous pourrez trouver toutes les informations liées à mon activité sur le site suivant : http://anne-letanoux-conseil.fr/



Nos préconisations reposent sur une expertise juridique et fiscale reconnue et déterminante pour les opérations comme la préparation de la transmission de votre patrimoine, la création de revenus complémentaires, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la fiscalité des plus values ou encore la maitrise de l'ISF.



Mes compétences :

Droit fiscal