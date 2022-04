• Dynamique parcours très divers :

25 ans groupe SG, de paris à Chambéry, de recherche à usine, ingénieur process product puis responsable module qualité SAP puis déploiement mondial module vente pour revenir usine responsable qualité amélioration continue : outil majeur audit et formation coach

• Atouts :

age expérience ouverture compétences divers

Ecoute soutien rire joie énergie optimisme gout du mouvement

Logique bon sens capacité rapide instinctive à analyser

Vivre instant

• Réalisation probante

Obtenir la certification ISO9001 de centre de recherche et de sociétés productrices de fibre de verre

Mise en place de toute démarche audit interne : formation animation coach, xl consultant





Mes compétences :

SAP Sales and Distribution

Audit qualité

RH management équipe