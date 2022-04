Anne LINOSSIER

Généraliste RH, j’ai une vision opérationnelle d’ensemble des ressources humaines tant au niveau d’un siège que d’un site industriel. Ayant mis en place la fonction dans un contexte de rachat (multiples PME) et dans le cadre de la création d'une filiale, j'ai une vision stratégique des RH en soutien des divers enjeux et problématiques d’un groupe international.

J’ai développé mes compétences en communication, en organisation et en négociation travaillant dans des environnements multi sites, international et avec des actualités sociales variées.



J'ai des compétences en :

Mise en place et déploiement de politique RH

Gestion des compétences

Gestion des carrières et des potentiels

Organisation

Accompagnement du changement

Communication et culture d'entreprise

Gestion de la paye et des rémunérations

Recrutement

Management d’équipe

Support / conseil à la direction

Gestion de projet et mise en place ERP

PSE et procédure collective de redressement puis liquidation judiciaire

Contrôle de gestion RH



Bon relationnel, organisée, disponible, dynamique, curieuse et mobile

Impliquée, j'apprends vite et m'adapte facilement.



Mes compétences :

Gestion de la formation et du développement d

Gestion des budgets

Communication interne

Juridique Droit du travail

Négociations sociales

Rémunération avantages sociaux

Relations sociales & syndicales

Organisation et stratégie

