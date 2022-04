Anne Lise BELLIER

Disponible actuellement

Compétences : Environnement-déchets, stratégie de création et développement d'entreprise, communication, fonctions commerciales et administratives, appels d'offres, business plan, dossiers de subventions, recrutement, encadrement,...

Dernièrement technico commerciale sédentaire à barbazanges tri ouest, j'ai eu l'occasion depuis mon entrée en fonction d'approfondir mes connaissances sur les thématiques environnementales (offres commerciales globales, déchets dangereux, filières..) Ma précédente fonction occupée était celle d'Adjointe de direction dans une société en démarrage (serigraphie, signalétique - société guyanaise). Cette dernière expérience était tout en polyvalence : j’ai notamment pu travailler de façon autonome sur plusieurs projets tels que le Business plan pour Réseau Entreprendre (Lauréat depuis Octobre 2013), l’obtention d’une subvention de la région, la mise en place des dossiers de réponse aux appels d’offre, ou encore une avance de trésorerie par l’AFD. Mon poste était également tourné vers les démarches commerciales, administratives, juridiques, organisationnelles, structuration de la partie comptable de l’entreprise, ou liées à la gestion du personnel.



Mon expérience professionnelle à l’agglomération de Dreux en tant que Responsable gestion des déchets des professionnels m’a, en outre, permis de découvrir les procédures d’appels d’offres, l’élaboration de budgets, ainsi que les responsabilités liées à l’encadrement d’une équipe. Mon diplôme en communication et mes connaissances en termes de relations avec les professionnels ont été largement mis à profit puisque j’ai pu développer la Redevance spéciale sur le territoire et mener une politique de sensibilisation à la réduction et au tri des déchets.



Suite à un programme de réorientation, j'ai fait le choix d'élever mon niveau d'études afin d'acquérir des connaissances supplémentaires nécessaires à mes projets professionnels. Je suis donc inscrite à l'université Rennes 2 depuis la rentrée 2016 dans le cadre d'une 3eme année de licence AES (formation à distance via le SUÉD).

A l'heure actuelle, je souhaiterais intégrer un poste de coordinatrice dans un de mes deux domaines d'activités : accompagnement aux porteurs de projets (création entreprise, ESS, développement eco territorial) ou l'environnement.



Mes compétences :

