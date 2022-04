Fabienne MOISY

Forte de 10 années d'expérience en assistanat commercial et plus précisément dans le secteur de l'immobilier, je souhaite aujourd'hui me fixer un nouveau challenge et me donner de nouvelles responsabilités.

L'expérience acquise durant ces années m'a permise de développer mes facultés d'adaptation, mon sens du relationnel et mon goût pour le travail en équipe.

Organisée, rigoureuse, mon ambition est de participer au développement d’une entreprise évoluant dans un secteur porteur et innovant.

Je suis disponible dès maintenant et curieuse de découvrir les opportunités qui s’ouvrent à moi.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique de la clientèle

Conseil de la clientèle en fonction de ses besoins

Sélection de dossiers de candidatures (situation f

Suivi de dossiers et gestion de portefeuilles clie

Négociation sur les modalités des contrats

Prospection Physique et téléphonique

Maîtrise de l'outil informatique : traitement de t

Gestion de la relation client

Social CRM

Logiciel SAGE