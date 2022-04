Anne-Lise BIMBERT

a fondé ALB Conseil en Juillet 2005, activité spécialisée dans le Recrutement, l’accompagnement individuel (Coaching - Evaluation - Bilan de Compétences) et la formation.



Avant de créer sa propre activité, Anne-Lise BIMBERT a passé 8 ans au sein d’Etablissements Bancaires et Financiers (HSBC et BPCM) où elle était Responsable d’un service « Crédits Financiers », en relations permanentes avec les différents pays du monde puis Responsable Adjointe d’une Agence Bancaire Privée, suivi de 13 ans au sein du Groupe Adecco où elle a développé son savoir-faire dans le Recrutement de Cadres « Multi-secteurs ». Elle a commencé en tant que Responsable du Recrutement à la création de l’agence spécialisée en Banque-Finance et Assurance.



Elle a évolué au sein des filiales « Hors Travail Temporaire » du Groupe Adecco pour développer son savoir-faire dans les Secteurs des ‘Services, Laboratoires Pharmaceutiques, Industrie, Informatique et BTP’.



C’est grâce à toutes ses compétences acquises au long de ces années qu’Anne-Lise BIMBERT a décidé de se consacrer à l’activité du Conseil en Ressources Humaines, du Coaching et s'est associée sur l'activité FORMATION avec Valérie BIGNON.



Anne-Lise BIMBERT a commencé ses études dans le domaine de la Finance et a poursuivi ses études supérieures en Ressources Humaines, en Psychologie du travail et en Sociologie complétées par des formations en A.T., des certifications en PNL (Praticien) et un Master 2 en coaching professionnel et développement personnel (Panthéon-Assas Paris II)



Mes compétences :

Paris

Bilan de compétences

Conseil RH

Coaching professionnel

Recrutement

Accompagnement

Formation

Coaching

Conseil en ressources humaines

Coach de vie