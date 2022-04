Anne-Lise DECORDE

Ingénieur agronome de l'INAPG, spécialisée en développement agricole j'ai acquis des outils pour apréhender les systemes agraires, leur dynamiques, leur durabilité.... autant dans les pays du sud que dans les pays développés

Passionnée par ces dynamiques agricoles et rurales, j'ai d'abord travaillé 18 mois dans les Andes péruviennes à la coordination et l'animation d'un projet de développement dans le cadre d'un programme de coopération décentralisée Pérou-France. Répondant à ma curiosité de mieux appréhender les problématiques actuelles du développement agricole français, j'ai ensuite fait le choix de travailler comme conseillère agricole dans les Pyrénées orientales puis dans le Tarn.

Après une expérience de quasiment trois en à la DRAAF Midi-Pyrénées à Toulouse sur une mission de mise en œuvre du volet développement rural du FEADER, puis au Conseil Régional Midi-Pyrénées où j'ai suivi la mise en œuvre des politiques territoriales à l'échelle des Pays et des PNR et participé à l'élaboration du volet territorial du FEADER 2014-2020 (LEADER), j'assure actuellement une mission passionnante au sein de la Direction de l'enseignement Supérieur et de la recherche: aider au montage, suivre et financer les projets de recherche en Sciences du vivant.



Mes compétences :

Conseil