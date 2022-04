Anne-Lise DELORON

Je suis désormais directrice adjointe du Plan Bâtiment Durable, et plus particulièrement en charge des relations institutionnelles. Le Plan Bâtiment Durable est conduit par Philippe Pelletier, avocat, nommé par le Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie et le Ministre de l'Egalité des Territoires et du Logement.



Le rôle du Plan Bâtiment est de conduire le nouveau plan de performance thermique des bâtiments.



Entrée au Plan Bâtiment en janvier 2009 comme chargée de communication, j'assure aujourd'hui la représentation des intérêts communs de l'ensemble de la sphère professionnelle dans le cadre des projets d'efficacité énergétique des bâtiments. Je dispose ainsi d'un large réseau d'acteurs de l'immobilier, du bâtiment et de l'énergie des secteurs publics et privés.



Je suis également en charge des questions de communication, relations presse et rédaction (discours, articles, rapports) tout en collaborant étroitement avec le cabinet des Ministres. Cette position me permet de développer un large et puissant réseau d'acteurs liés aux domaines du bâtiment, de l'immobilier et de l'énergie.



Je suis au coeur de la réflexion du Plan Bâtiment en participant à l'ensemble des propositions élaborées de manière spontanée ou sur lettres de mission des Ministres.



Enfin, j'assure la coordination et l'organisation de l'ensemble des structures du Plan Bâtiment : bureau , assemblée et plus de 20 groupes de travail thématiques.



Ainsi je travaille aux côtés de Philippe Pelletier, avocat au sein du cabinet Lefèvre, Pelletier & associés. Nommé par le Premier Ministre président du comité stratégique du Plan Bâtiment, Philippe Pelletier est le "Monsieur Bâtiment Grenelle", son expérience, son professionnalisme et sa motivation permettent de mettre en marche ce grand projet de société.



Sur la base d’une démarche partenariale et concertée, le Plan Batiment et son comité stratégique permettent la mise en œuvre des engagements du Grenelle de l'environnement dans tous les secteurs de la construction (logements privés, logements sociaux, parc tertiaire public et privé).



http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/



Mes compétences :

Communication