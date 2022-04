Anne-Lise FEBVRE

Santé - qualité de vie au travail, mon nouvel objectif emploi ...



Une certification professionnelle "Responsable Santé et Sécurité au travail" obtenue en février dernier et récemment formée à la démarche québécoise "prévention, promotion et pratiques organisationnelles favorables à la santé en milieu de travail" (norme BNQ 9700-800/2008) auprès de l'AFNOR, je souhaite mettre en pratique mes connaissances acquises et mon expérience de vie au sein d'une entreprise.



Près de 13 ans à l'association AIDES en qualité de Responsable administrative, coordinatrice inter-départementale, correspondante santé et membre du CHSCT



Près de 8 ans dans l'insertion des jeunes (mission locale et PAIO dans la banlieue nord de Paris)



Près de 4 ans dans l'assistanat de direction, secrétariat



Mes compétences :

Modalisa

Coordination de projets

Ecoute active

Polyvalence

Organisation d'évènements

Aisance relationelle

Autonomie professionnelle

Microsoft Office