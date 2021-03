Emmanuelle DUMAS

Bonjour, je suis très active sur l'autre réseau professionnel ;-)

N'hésitez pas à m'y retrouver et lire mon actualité ! à très vite.



Une expertise solide grâce à 20 années d'expérience réussie en Marketing des produits cosmétiques. Une passion des marques, d'affirmer leur différence et valoriser leur contenu.



DESCRIPTIF DES CHAMPS D'ACTIONS DEVELOPPES ;



MARKETING STRATEGIE & DEVELOPPEMENT PRODUITS : management des développements du brief design à la mise sur le marché - Analyse environnement concurrentiel, tendances, insights consommateurs Stratégies de marque et produits , (re)positionnement territoires produits Plan à 3/5 ans Définition de la Copy strategy et du Mix produits Ecriture des concepts produits - Maîtrise des Budgets, gestion des CA, parts de marché, marges Définition de la stratégie des soins cabine en Instituts.



STRATEGIE D'INNOVATION : Analyse des Etudes quanti et quali Plan dInnovation produits, R&D et Packaging - Création de discours produits Innovations de rupture et management de projet.



COMMUNICATION : Concepts de communication, Plateforme de Territoire, Brief agences.



RP : Elaboration des Dossiers Presse et Dossiers scientifiques, Interviews.



WEB MARKETING : définition des Enjeux et contenus éditoriaux, Diagnostic en ligne, marketing VIRAL.



MARKETING OPERATIONNEL RETAIL: Stratégie de mise en place commerciale, recommandations Merchandising, Communication on store, PLV, Opérations commerciales. Adaptation à l'international.



Mes compétences :

MARKETING PRODUITS COSMETIQUES

MARKETING COSMETIQUE ASIE

INNOVATION PACKAGING

INNOVATION INGREDIENTS ACTIFS

COSMETIQUE NATURELLE

Marketing

Beauté

Cosmétique