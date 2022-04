Bonjour,



J' aime le contact et le travail d'équipe. Ma réactivité et ma capacité de travail sont des atouts majeurs et me permettent de m'intégrer aisément. Le secteur des services à la personne (à but lucratif ou non) étant mon secteur de prédilection, je m'y épanouie pleinement en contribuant à l'amélioration du service rendu à l'usager et du maintien à domicile.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Conduite de projet

Logiciels de planification(Odyssée,Médisys,Philia)

Bureautique